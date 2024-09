Dentons nomina Roberto Lipari Europe Head of Litigation and Dispute Resolution

Roberto Fabio Lipari

Lo studio legale Dentons ha nominato il partner Roberto Fabio Lipari, dell’ufficio di Roma, responsabile della practice europea di Litigation and Dispute Resolution.

Nel suo nuovo ruolo, Roberto sarà responsabile della strategia, della leadership e della gestione della practice in 18 Paesi dell’Europa continentale e dell’Asia centrale.

Roberto Lipari vanta vent’anni di esperienza nel contenzioso e nell’arbitrato internazionale ed è partner di Dentons dal 2019. Rappresenta regolarmente enti sovrani, clienti nazionali ed esteri in una vasta gamma di controversie societarie, commerciali, finanziarie, white-collar e investigazioni in diversi settori e giurisdizioni. Ha inoltre assistito numerose società e stati sovrani in vari arbitrati internazionali commerciali e in materia investimento, in base a varie norme procedurali.

Roberto è riconosciuto tra i professionisti di primo piano per la risoluzione delle controversie in Italia da Chambers & Partners e Who’s Who Legal. Recentemente è stato eletto delegato della ICC Commission on Arbitration and Alternative Dispute Resolution per il mandato 2024-2027.

Roberto Lipari ha commentato: “Sono grato per questa opportunità di leadership e mi impegnerò a lavorare a stretto contatto con i miei colleghi per sviluppare ulteriormente il gruppo e rafforzare la nostra offerta in materia di risoluzione delle controversie e di arbitrato, nonché le relazioni con i clienti in tutta Europa”.

“La nomina di Roberto Lipari consolida l’importanza e l’influenza della practice italiana in Dentons”, ha commentato Federico Sutti, Chairman dello Europe Board e Managing Partner di Dentons in Italia. “Roberto è un eccellente avvocato, stimato per l’impegno profuso e la qualità della sua assistenza legale, valori riconosciuti da colleghi e clienti. In questo nuovo ruolo, porterà la sua lunga esperienza nella gestione di questioni complesse a livello internazionale. A lui, i migliori auguri di buon lavoro”.

La practice di Litigation and Dispute Resolution di Dentons conta oltre 1.300 avvocati in tutto il mondo, di cui più di 150 nell’Europa continentale da oggi coordinati da Roberto Lipari.