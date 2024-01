Dentons con Nordic Solar nella cessione di 13 impianti fotovoltaici in Italia

Carsten Steinhauer, Luigi Cost, Christian Fabricatore

Lo studio legale Dentons ha assistito il gruppo danese Nordic Solar nella sua prima cessione strategica di impianti fotovoltaici in Italia. Nordic Solar opera dal 2010 nel settore delle energie rinnovabili e detiene e gestisce diversi parchi fotovoltaici in Danimarca e nel resto d’Europa.

L’operazione ha riguardato un portafoglio composto da 13 impianti fotovoltaici su tetto, incentivati, dislocati in varie regioni d’Italia e racchiusi in sette veicoli societari, per una potenza complessiva di 12,84 MWp.

Con questa prima cessione, Nordic Solar ha gettato le basi per una nuova strategia aziendale volta alla progettazione e costruzione di nuovi parchi fotovoltaici.

Dentons ha assistito Nordic Solar in tutte le fasi dell’operazione, dalla predisposizione e negoziazione della documentazione contrattuale ai rapporti con la controparte acquirente e con le banche che hanno finanziato la costruzione degli impianti, con un team guidato dai partner Carsten Steinhauer, co-head of Dentons Europe Energy Sector Group, e Luigi Costa, head of Project, Energy and Infrastructure per l’Italia, e dal senior counsel Christian Fabricatore.

Dentons ha affiancato un team interno di Nordic Solar nelle persone di Tim Gadatsch, Chief Legal Officer, e Christina Andersen, head of legal.