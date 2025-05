Di Tanno associati: Carlomaria Setti della Volta nuovo socio nella sede di Milano

Carlomaria Setti della Volta

Di Tanno Associati annuncia l’ingresso nella sede di Milano di Carlomaria Setti della Volta, in qualità di Socio, rafforzando ulteriormente il proprio team di professionisti specializzati nella consulenza fiscale e legale a livello nazionale e internazionale.

Avvocato proveniente da Chiomenti, con una consolidata esperienza negli aspetti europei e internazionali della fiscalità, sia per le società sia per le persone fisiche, Carlomaria Setti della Volta assiste regolarmente società italiane e multinazionali in operazioni transnazionali, nonché persone fisiche nella pianificazione e gestione degli interessi personali. Fornisce inoltre supporto in sede di verifiche fiscali, procedure di accertamento con adesione e contenzioso tributario.

Ha maturato una significativa competenza in materia di private equity, convenzioni contro le doppie imposizioni (incluse le partnership e le entità trasparenti), normativa CFC, beneficiario effettivo, strutture di finanziamento e disallineamenti da ibridi, con particolare attenzione al diritto tributario dell’Unione Europea. Vanta inoltre una rilevante esperienza sugli aspetti fiscali delle procedure concorsuali e nelle procedure di rimborso di ritenute alla fonte su dividendi percepiti da fondi d’investimento esteri, applicate in contrasto con il diritto UE.

Autore e coautore di diverse pubblicazioni in materia tributaria e relatore in convegni di settore, Carlomaria si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha conseguito un Master of Arts in Taxation presso l’Institute of Advanced Legal Studies (IALS) della University of London. Ha inoltre partecipato a un programma di scambio AFS in Oregon (USA).

Con questo nuovo ingresso, Di Tanno Associati conferma la propria vocazione all’eccellenza e alla crescita, continuando a offrire ai propri clienti un servizio di alto profilo grazie a un team di professionisti di comprovata esperienza.