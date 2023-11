Di Tanno Associati ottiene per conto di Investire Immobiliare SGR un’importante pronuncia in materia di gestione collettiva del risparmio da parte dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie

Roberto Della Vecchia, Emanuele Marrocco









Di Tanno Associati, con un team composto dal Partner e Responsabile dell’Area Legale Roberto Della Vecchia, dal Socio Emanuele Marrocco e dall’associate Carlo di Gaeta, ha ottenuto per conto di Investire SGR, un’importante pronuncia da parte dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB, in materia di gestione collettiva del risparmio.



Nel caso di specie, un quotista di un FIA (Fondo di Investimento Alternativo) immobiliare quotato in Borsa e istituito dalla SGR aveva contestato che questa non avesse agito con la dovuta diligenza, correttezza e trasparenza nella gestione e nella liquidazione del FIA, chiedendo il risarcimento del danno asseritamente patito, individuato nella differenza tra il capitale conferito e le somme ottenute nel corso della gestione.



L’ACF, dopo aver analiticamente esaminato la documentazione prodotta in atti ed aver ricostruito i fatti di causa, ha confermato la correttezza dell’operato della SGR rigettando integralmente il ricorso.



In particolare l’ACF ha:

- preliminarmente chiarito che, nonostante le scelte di gestione siano insindacabili in quanto espressione della autonomia e discrezionalità della SGR (sulla quale grava un’obbligazione di mezzi e non di risultato) in merito alla tempistica, l’opportunità e la convenienza di investimenti e disinvestimenti, l’Arbitro ha facoltà di valutare se il gestore abbia effettuato le scelte di investimento/disinvestimento secondo un rigoroso processo decisionale;

- accertato quindi, in base alle risultanze istruttorie, che la SGR aveva condotto un ordinato e adeguato processo decisionale, professionalmente strutturato con l’ausilio di primari advisor e svolto con il pieno coinvolgimento e contributo degli organi sociali, giungendo così alla liquidazione degli assets del FIA nel pieno rispetto delle procedure di legge, sotto ogni profilo.