Di Tanno associati nella vendita di Invrsion

Marco Sandoli, Sabrina Tronci









Di Tanno Associati, con un team composto dal partner Marco Sandoli e dalla senior associate Sabrina Tronci, ha assistito per gli aspetti societari e fiscali il veicolo degli investitori di Invrsion - specializzata in soluzioni 3D e realtà mista - nella vendita della società a Vection Technologies, realtà tecnologica internazionale leader in soluzioni di 3D, CGI, AI, Augmentede Virtual, quotata alla borsa australiana.