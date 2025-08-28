Disturbo della quiete pubblica, scatta il favor rei senza la querela prevista dalla Riforma Cartabia
Prevale la nuova procedibilità su quella d’ufficio antecedentemente prevista per il reato ex articolo 659 del Codice penale ante novella impedendo la prosecuzione dell’azione penale
La procedibilità a querela introdotta dalla riforma Cartabia per il reato ex articolo 659 del Codice penale di disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone prevale sulla procedibilità d’ufficio vigente al momento della commissione del fatto. Infatti, la modifica della procedibilità a querela di un reato prima procedibile d’ufficio è novità legislativa di natura mista: procedurale (priva di effetti retroattivi in sé) e sostanziale (con conseguente applicazione della norma più favorevole...