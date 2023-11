Dl proroghe (132/2023), la conversione in “Gazzetta” di Francesco Machina Grifeo

Pubblicato sul n. 278 della G.U. del 28 novembre anche il testo coordinato. Il provvedimento è in vigore da oggi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023 n. 278 la legge 27 novembre 2023, n. 170 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Il provvedimento è in vigore da oggi.



Sulla medesima GU è stato pubblicato anche il Testo coordinato.

Fra le misure di interesse per il comparto giustizia figurano la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, Lipari e Portofe rraio, precedentemente fissato al 31 dicembre 2023. E la proroga, fino al 31 dicembre 2023, del termine per le azioni per i danni subìti dalle vittime di crimini di guerra dal Terzo Reich.



Prevista anche la proroga al 31 dicembre 2023 sul lavoro agile dei fragili. Sarà invece il 31 dicembre 2025 il termine ultime per la istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti. L’articolo 15-quater novella il Codice dei contratti pubblici al fine di ridefinire, in modo estensivo, la causa di conflitto di interesse negli appalti pubblici e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione.