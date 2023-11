DLA Piper con B+N Referencia nell’acquisizione di Sagad

Sira Franzini, Francesco Ascione









La società ungherese B+N Referencia Ltd., leader nel mercato dell’Europa centrale e orientale nei servizi di facility management, ha annunciato l’acquisizione dell’italiana Sagad, società con sede a Roma e attiva nel settore dei servizi di igiene per impianti industriali specializzati, comprese centrali nucleari, con una vasta esperienza nella gestione e manutenzione di edifici pubblici e residenziali.



Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito B+N Referencia in tutte le fasi dell’operazione, dalla due diligence legale alla strutturazione, negoziazione e nel perfezionamento delle operazioni di acquisto delle partecipazioni in Sagad e di compravendita diretta di un immobile detenuto dalla medesima società.



Il team di DLA Piper è stato guidato dai partner Christian Montinari, Head of Tax, e Alessandro Piermanni, responsabile del Sector Industrials, e composto dagli avvocati Sira Franzini (in foto a sinistra), Silvana Bonazzi e da Luca Liguori. Gli aspetti real estate dell’operazione sono stati seguiti dagli avvocati Francesco Ascione (in foto a destra) ed Erika Mazzeo e da Giulia Ponzo. Gli aspetti di diritto amministrativo e contratti pubblici sono stati curati dal team della partner Germana Cassar, composto dagli avvocati Alessia Marconi e Ludovica Gennaro.



Gli aspetti giuslavoristici sono stati curati dal partner Giampiero Falasca e dall’avvocato Sara Verde. L’analisi della proprietà intellettuale di Sagad è stata affidata al partner Gualtiero Dragotti, insieme all’avvocato Laura Gastaldi e a Camila Francesca Crisci, mentre gli aspetti di data privacy al partner Giulio Coraggio e all’avvocato Vincenzo Giuffrè. Il team della partner Chiara Anceschi, con l’avvocato Luca Maria Zappa ed Elisa Massimetti ha analizzato la documentazione finanziaria.



La due diligence finanziaria e fiscale è stata condotta da KPMG.



I venditori sono stati assistiti dallo studio Prestige Legal & Advisory con il partner Alberto Gava per le questioni civilistiche e societarie e con il partner Dario De Blasi per le questioni di diritto amministrativo.