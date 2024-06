DLA Piper e Jones Day nella prima cartolarizzazione immobiliare di Redbrick Investment Group e Banco BPM

Luciano Morello, Giampiero Priori, Francesco Squerzoni, Marco Frattini

I soci di Redbrick Investment Group – società indipendente attiva negli investimenti immobiliari in Italia – in partnership con un fondo internazionale di investimenti alternativi, hanno acquisito un immobile terra-cielo di circa 5.000 metri quadri principalmente a destinazione residenziale nella zona di Piazzale Susa a Milano mediante lo strumento della cartolarizzazione immobiliare realizzata ai sensi dell’art. 7.2 della Legge 130/1999 e, in particolare, mediante mutuo ipotecario senior erogato da Banco BPM ed emissione di titoli junior asset backed partly paid, sottoscritti dai junior investors.

Nell’ambito dell’operazione, Banca Akros ha agito in qualità di arranger e Banco BPM ricopre il ruolo di senior lender e facility agent. Inoltre, Redbrick Advisors S.r.l. svolge il ruolo di asset manager e Zenith Global quello di Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent e rappresentante degli obbligazionisti.

DLA Piper ha assistito Banca Akros e Banco BPM con un team guidato, per la parte relativa all’operazione di cartolarizzazione, dal partner Luciano Morello, coadiuvato dagli avvocati Erik Negretto e Pietro Milanesi e, con riferimento ai profili relativi al contratto di finanziamento, dal partner Giampiero Priori, coadiuvato dagli avvocati Oreste Sarra e Clara Juliette Busin.

Jones Day ha assistito Redbrick Investment Group, in qualità di drafting counsel per la parte relativa all’operazione di cartolarizzazione, con un team guidato da Francesco Squerzoni e Marco Frattini, coadiuvati dall’associate Maddalena Catello e, per gli aspetti fiscali dell’operazione, dall’Of Counsel Carla Calcagnile.

Lo studio Matèria, con un team composto dagli avvocati Filippo Turrio e Andrea Pantanella, ha assistito Redbrick Investment Group per quanto attiene alle tematiche civilistiche legate all’acquisto dell’immobile.