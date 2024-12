DLA Piper e Russo De Rosa Associati nell’acquisto da parte di Italian Windows Group S.r.l. dell’azienda condotta da Albodoor Più S.r.l.

Giovanni Revoltella, Alberto Russo, Alessandro Manico

Italian Windows Group S.r.l., società facente parte del gruppo di Mittel S.p.A., ha acquistato l’intero capitale di Ristruttura S.r.l., newco nella quale la società Albodoor Più S.r.l. ha conferito la propria azienda di commercializzazione di portoni ed infissi, al fine di creare un nuovo polo italiano dei serramenti, così aumentando la copertura sul territorio italiano ed incrementando la propria offerta.

DLA Piper ha assistito negli aspetti legali Italian Windows Group S.r.l. con un team composto dalla partner Anna Saraceno (in foto a sinistra) e dall’avvocato Carmine Buonanno.

Russo De Rosa Associati ha assistito Albodoor Più S.r.l. e il suo socio di maggioranza Altea Holding S.r.l. per tutti gli aspetti legali, fiscali e finanziari dell’operazione con un team multidisciplinare guidato dal partner Alberto Russo (in foto in mezzo) per la parte fiscale e dall’associato Alessandro Manico (in foto a destra) per la parte legale, e composto da Marco Zani, Alessandro Cigolla, Matteo Costantino Scirocco e Giulia Fontanetto.