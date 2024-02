DLA Piper con la PMI innovativa Addax Biosciences nella chiusura dell’ultimo round di investimento guidato da Fintech Partners

Addax Biosciences, PMI innovativa biotech di Torino attiva nel mercato dei fissativi istologici, ha chiuso, con l’assistenza dello studio legale internazionale DLA Piper, l’ultimo round di investimento guidato da Fintech Partners, sub holding di investimento controllata dal gruppo finanziario internazionale SRI Group, al quale hanno partecipato anche alcuni soci già investitori nel progetto.

Addax è stata assistita, per tutti gli aspetti legali dell’investimento, da DLA Piper con un team composto dall’avvocata Sira Franzini (in foto a sinistra) e da Matteo Moreale e coordinato dal partner Alessandro Piermanni e per gli aspetti fiscali dallo studio Lexchance, con il socio dott. Enrico Sorisio. Fintech Partners si è avvalsa dell’assistenza dello studio VILLA e Associati di Bologna per gli aspetti legali, con un team formato dagli Avvocati Federico Villa (in foto a destra), Giada Orioli e Francesca Pepa, nonché dello Studio Zannini di Bologna, con un team guidato dal partner Dott. Vieri Zannini, per gli aspetti finanziari e fiscali.