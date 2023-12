DLA Piper con Oddschecker Global Media Group nell’acquisizione di Superscommesse.it detenuta da Catena Media Italia assistita da Eversheds

Oddschecker Media Group ha perfezionato l’acquisizione del sito di affiliazione di betting e gambling online, Superscommesse.it, da Catena Media plc e dalla sua controllata Catena Media Italia.



DLA Piper ha assistito Oddschecker Media Group con un team guidato dai partner Christian Iannaccone e Giulio Coraggio e composto, per gli aspetti corporate, dagli avvocati Julian Bajada e Giorgia Grande e da Elena Wang, per gli aspetti di proprietà intellettuale e regolatorio gambling dalla counsel Ginevra Righini e dall’avvocato Vincenzo Giuffrè, per gli aspetti labour dal partner Fabrizio Morelli e dall’avvocata Francesca De Novellis.



Eversheds Sutherland ha assistito il venditore, Catena Media Plc, per la parte italiana dell’operazione di cessione della partecipazione di Catena Media Italia, relativamente agli aspetti corporate, con la Partner Giulia Bramanti ed il Senior Associate Alfredo Catapano.