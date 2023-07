DLA Piper con Pernod Ricard nel progetto NFT "Seletti x Absolut Born To Mix3D" in collaborazione con Seletti

Elena Varese, Valentina Mazza e Carolina Battistella









DLA Piper ha assistito l'affiliata italiana del gruppo Pernod Ricard, produttore leader a livello mondiale nel settore dei vini e liquori con un fatturato consolidato di 10,7 miliardi di euro con oltre 240 marchi premium distribuiti in più di 160 mercati, nella negoziazione degli accordi con Seletti e Monogrid per la realizzazione della nuova collezione di NFT realizzata per creare un'esperienza tra reale e virtuale.



La vendita degli NFT infatti è associata alla commercializzazione di alcune lampade in edizione limitata realizzate da Seletti con l'iconica bottiglia di Absolut Vodka. Ad ogni lampada è associato un NFT con un video 3D della lampada stessa e il progetto "Seletti x Absolut Born To Mix3D" è stato lanciato presso il flagship store di Seletti a Milano in occasione del Salone del Mobile.



Nell'operazione, Pernod Ricard Italia, guidata dall'Head of Legal Raffaella Savaglia e dalla Brand Manager Absolut Letizia Invernizzi, è stata assistita dallo studio DLA Piper con un team coordinato dalla partner Elena Varese, Co-Head del sector Consumer Goods, Food and Retail, e composto dall'avvocato Valentina Mazza e da Carolina Battistella per gli aspetti di proprietà intellettuale, dal partner Giulio Coraggio e dall'avvocato Deborah Paracchini per gli aspetti contrattuali ed IT e dall'avvocato Andrea Pantaleo per gli aspetti AML e regulatory.