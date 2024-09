DLA Piper con Renewtech nell’acquisizione di SE.CO.

Alessandra Crivelli e Paola Grillo

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito Renewtech, fornitore internazionale di prodotti IT ricondizionati, nell’acquisizione della società italiana SE.CO S.r.l., con l’obiettivo di espandere la propria presenza nel mercato italiano.

SE.CO è stata fondata più di 25 anni fa acquisendo negli anni una significativa esperienza nel commercio di hardware ricondizionato e nei relativi contratti di assistenza e manutenzione, anche grazie ai rapporti di lunga data con rivenditori informatici in tutta Italia. Con questa acquisizione Renewtech continua il suo percorso per diventare il principale fornitore europeo di tecnologie informatiche ricondizionate.

DLA Piper ha agito quale consulente di Renewtech per tutti gli aspetti dell’acquisizione con un team multidisciplinare guidato dal partner Danilo Surdi e composto dagli avvocati Alessandra Crivelli (in foto a sinistra) e Paola Grillo (in foto a destra), che si sono occupati degli aspetti contrattuali e di diritto societario dell’operazione e Signe Bau per i profili di diritto danese. Per i fini della due diligence legale sono intervenuti diversi avvocati dello studio DLA Piper, tra cui il partner Alessandro Ferrari con l’avvocato Giacomo Lusardi hanno curato gli aspetti IT, il partner Gualtiero Dragotti con l’avvocato Massimiliano Tiberio hanno curato le tematiche di proprietà intellettuale e il partner Giulio Coraggio con l’avvocato Maria Chiara Meneghetti e Roxana Smeria hanno curato le questioni legali attinenti alla data protection e privacy. Gli aspetti giuslavoristici dell’operazione sono stati curati dal partner Federico Strada con l’avvocato Stefano Petri.