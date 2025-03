DLA Piper in un innovativo programma di cartolarizzazione immobiliare green, ramp-up e revolving da 50 milioni di euro di Netrais S.p.A.

Luciano Morello, Erik Negretto

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha svolto il ruolo di transaction counsel nell’ambito del set-up di un programma di cartolarizzazione immobiliare di Netrais S.p.A., azienda leader nella rigenerazione urbana fondata nel 2020, con sottostante immobili residenziali oggetto di frazionamento, la prima realizzata in Italia nel comparto del flipping immobiliare residenziale.

Il programma, di importo complessivo pari a 50 milioni di euro e con struttura ramp-up e revolving, permetterà a Netrais di dotarsi di uno strumento finanza alternativa per supportare lo scale-up del proprio business model che prevede l’acquisto di immobili residenziali e la successiva rivendita a seguito della ristrutturazione e del frazionamento degli stessi, secondo scrupolosi parametri di rigenerazione urbana e stringenti obiettivi di efficientamento energetico (ESG). Il primo step ha previsto l’acquisto di 4 appartamenti nelle zone centrali di Roma il cui acquisto è stato finanziato tramite l’emissione di titoli ABS da parte della società veicolo di cartolarizzazione.

La cartolarizzazione, è stata strutturata con l’assistenza di Banca Finint e Banca Ifis in qualità di arrangers e di Value Creation Team in qualità di strategic advisor di Netrais. A sottoscrivere i titoli emessi nell’ambito dell’operazione, oltre alla stessa Netrais, sono stati Banca Finint, Banca Ifis e un fondo gestito da Finint Investments. Banca Finint è inoltre intervenuta nei ruoli gestionali del veicolo di cartolarizzazione, come Servicer, Corporate Servicer, Computation Agent e Representative of the Noteholder. Finint Revalue è intervenuta come Monitoring Agent. Netrais ha assunto il ruolo di Asset Manager.

DLA Piper, in qualità di transaction counsel, ha prestato assistenza un team guidato dall’avvocato Erik Negretto, coadiuvato dall’avvocato Pietro Milanesi e da Caterina Ceccanti e Giuliana Canterella. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Andrea Di Dio, coadiuvato dall’avvocato Valentina Trappolini. Il partner Luciano Morello ha mantenuto la supervisione generale dell’operazione.