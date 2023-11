Due nuovi ingressi in Castaldipartners: Manuela Molinari e Anna Lisa Sepich

Manuela Molinari, Anna Lisa Sepich









Dopo l’ingresso della nuova partner Anne-Manuelle Gaillet, CastaldiPartners annuncia l’arrivo delle avvocate Manuela Molinari e Anna Lisa Sepich. Entrambe provengono dallo studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati.



Manuela Molinari si occupa di consulenza in materia di diritto civile e commerciale ed è specializzata nel settore del contenzioso e degli arbitrati nazionali ed internazionali, oltre ad essere mediatore. Assiste, inoltre, la clientela francese ed italiana nell’ambito delle procedure concorsuali.



Anna Lisa Sepich è specializzata in diritto societario, diritto commerciale e degli affari, M&A, joint venture e si occupa in particolare di operazioni straordinarie transnazionali tra Francia e Italia. Ha sviluppato una significativa esperienza anche nel settore del diritto immobiliare e delle locazioni commerciali.



«CastaldiPartners continua a crescere – dichiara Enrico Castaldi, partner di CastaldiPartners - e in particolare la nostra struttura a Milano, dove in qualche anno abbiamo raddoppiato il fatturato. L’arrivo di Manuela ed Anna Lisa, dopo quello di Anne-Manuelle Gaillet, testimonia la nostra volontà di perseguire uno sviluppo coerente evitando aggregazioni generiche od operazioni di mera immagine».