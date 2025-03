Dynamicom Education ottiene la certificazione UNI/PdR125:2022 per la parità di genere Dynamicom Education Srl, realtà consolidata nel settore della formazione medico-scientifica e accreditata nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM), ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere.