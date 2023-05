È penalizzante farsi chiamare "avvocata" di Marina Crisafi

Lo studio della Fondazione Bruno Kessler, commissionato dall'Ordine degli Avvocati di Rovereto evidenzia come ancora oggi, per una donna che esercita la professione forense, farsi chiamare al maschile ispira più fiducia

Una donna che si fa chiamare "avvocato" anziché "avvocata" ispira più fiducia. Presentarsi come "avvocata", infatti, pesa in negativo come se si avessero dieci anni di esperienza in meno. Sono alcuni dei risultati emersi dallo studio realizzato dalla Fondazione bruno Kessler e commissionato dal Comitato pari opportunità presso l'ordine degli avvocati di Rovereto.

L'indagine, dal titolo, "L'impatto della declinazione di genere del titolo professionale in avvocatura: un caso studio tra gli ordini professionali...