È possibile trasformare il tetto senza ok assembleare

La Cassazione, con la sentenza 917 del 10 gennaio 2024, accogliendo il ricorso proposto dai venditori di un immobile all’interno del quale erano state realizzate due terrazze, ricavate dal tetto comune senza autorizzazione assembleare, ha affermato un rilevante principio di diritto. Il proprietario del piano sottostante al tetto comune può trasformarlo in terrazza a proprio esclusivo uso senza via libera di tutti, purché l’intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi