Ecornaturasì riceve due nuovi finanziamenti per lo sviluppo Molinari e Legance sono gli studi legali coinvolti, unitamente a Banca Finint, che ha agito in qualità di deal e financial advisor, nell’operazione avente ad oggetto la concessione di un duplice finanziamento pari a complessivi 45 milioni di euro in favore di EcorNaturaSì S.p.A.