Elsa Gentile e Alberto Losacco rafforzano la sede romana di LCA

Alberto Losacco, Elsa Gentile

LCA Studio Legale annuncia l’ingresso di Elsa Gentile e Alberto Losacco, in qualità di of counsel, presso la sede di Roma.

Elsa Gentile è esperta in diritto immobiliare e compliance. Nell’ambito del diritto immobiliare assiste clienti nazionali e internazionali nell’acquisizione e dismissione di singoli asset o portafogli immobiliari, sia sotto forma di asset deal che share deal. Si occupa di operazioni di sviluppo immobiliare, nonché di gestione, valorizzazione, recupero e trasformazione di complessi immobiliari degradati e aree dismesse. Ha curato importanti operazioni in ambito real estate, con particolare riferimento alla compravendita di immobili con destinazione d’uso turistico alberghiera. Quanto alla compliance, presta consulenza e assistenza in materia di data privacy, cybersecurity e intelligenza artificiale a favore di imprese o gruppi di imprese, sia in ambito nazionale che internazionale.

Avvocato cassazionista, Alberto Losacco svolge attività di consulenza in materia di privacy, compliance, corporate e amministrativo per primarie aziende, gruppi nazionali o multinazionali di varie dimensioni, ed enti. È esperto nei profili legali alla privacy relativi al diritto all’uso e della protezione dei dati personali, anche in relazione alle tecniche di profilazione e marketing, con particolare riferimento ai temi di blockchain, data protection, data security e cyber security. In particolare, assiste le imprese nel processo di privacy compliance con il GDPR e il Codice Privacy, adozione e attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Assiste DPO e svolge attività di audit privacy, offrendo supporto nei processi di internal audit e compliance, analisi dei sistemi di governo societario applicati e disciplina dell’estensione dei poteri delegati.

Si occupa anche dell’assistenza e consulenza in materia di corporate con consulenze in diritto societario relative a tutte le problematiche legate alla vita di impresa, con particolare riguardo ai temi di ambiente e sicurezza. È specializzato nel settore TMT, in particolare nel settore dell’informatica e dei servizi delle società dell’informazione. Ha inoltre esperienza nel real estate, per quel che riguarda le diverse tipologie di operazioni riferite ai beni immobili.

«L’ingresso di Elsa e Alberto conferma la nostra volontà strategica di espandere ancora di più la sede di Roma, e rafforzare l’expertise dello Studio in diversi settori fondamentali, come real estate, privacy e compliance» commenta Andrea Marani, equity partner di LCA.