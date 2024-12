Eptalex cresce in Turchia: nuova sede a Istanbul

Jacopo Gasperi

Eptalex cresce e sbarca a Istanbul, in Turchia, grazie alla fusione con il prestigioso studio legale turco MTN Hukuk. Questa fusione integra la consolidata attività di MTN Hukuk nel network globale di Eptalex, studio professionale internazionale con uffici a Milano, Abu Dhabi, Dubai, Beirut, Jounieh e Istanbul, con 130 professionisti, migliorando la capacità dello studio di fornire servizi legali completi in tutta la regione.

Questa espansione segna una tappa significativa nella strategia di crescita di Eptalex, consolidando ulteriormente la sua presenza nel vivace e strategico mercato legale ed aziendale turco. Nell’ambito della fusione, MTN Hukuk opererà ora sotto il nome di Eptalex, unendo le competenze e le risorse di entrambi gli studi in un’entità coesa e rafforzata. I clienti potranno beneficiare della perfetta integrazione tra la profonda conoscenza del diritto turco di MTN Hukuk e l’esperienza internazionale di Eptalex in materia di diritto societario, fiscale, risoluzione delle controversie e conformità normativa.

“Con lo studio MTN Hukuk, dopo anni di proficua collaborazione sul mercato turco, la grande sintonia professionale è sfociata nella fusione. Siamo certi così di poter offrire un servizio sempre più completo alle imprese italiane che hanno necessità di avere professionisti in Turchia e viceversa” commentano Jacopo Gasperi e Carlo Garzia, Founding Partners di Eptalex. “Si tratta di un passo significativo nella crescita di Eptalex, frutto di una strategia di espansione ben pianificata, che mira dare a una risposta alle crescenti esigenze dei clienti in contesti in cui si intrecciano opportunità e sfide di portata internazionale”.

“Siamo entusiasti di accogliere MTN Hukuk nella famiglia Eptalex”, ha dichiarato Ramy Torbey, Managing Partner di Eptalex. “Questa fusione ci permette di servire meglio i nostri clienti in Turchia e di fornire loro soluzioni legali di livello mondiale attraverso un approccio integrato”.

Umut Metin, Managing Partner di MTN Hukuk, che ora dirige le operazioni di Eptalex in Turchia, ha aggiunto: “La fusione con Eptalex rappresenta un nuovo capitolo per il nostro studio, che ci consente di sfruttare la rete globale di Eptalex continuando a fornire gli eccezionali servizi legali che i nostri clienti si aspettano. Insieme, siamo più forti e meglio posizionati per supportare clienti locali e internazionali in diversi settori. Come MTN Law, abbiamo apportato ad Eptalex - con cui collaboriamo con successo da molto tempo - la nostra solida reputazione in Turchia e l’esperienza internazionale. Attraverso questa integrazione, stiamo intensificando i nostri servizi in Italia, Emirati Arabi Uniti, Libano, Arabia Saudita e nel nostro paese d’origine, la Turchia. Riteniamo che la presenza del nostro studio legale con 34 partner a Istanbul – città il cui numero di targa è proprio 34 – sia un segno significativo, non solo una coincidenza. Il posizionamento di Eptalex-MTN Hukuk in Turchia, come hub centrale per i paesi del Golfo, l’Asia e l’Europa, consentirà un successo ancora maggiore. Crediamo che otterremo numerosi successi nelle aree del contenzioso, della mediazione e dell’arbitrato, nonché nelle controversie locali e internazionali, fusioni e acquisizioni, investimenti esteri in Turchia e nella risoluzione di controversie legali”.

Il nuovo studio offrirà una gamma completa di servizi, tra cui consulenza societaria, servizi legali locali e internazionali, controversie commerciali, mediazione in controversie locali e internazionali, M&A, strutturazione fiscale, risoluzione delle controversie e compliance, mantenendo l’impegno a fornire soluzioni legali personalizzate e incentrate sul cliente.

Eptalex

Eptalex è uno studio legale internazionale con sedi in Italia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Libano e ora anche in Turchia. Lo studio è specializzato in diritto societario, fusioni e acquisizioni, fiscalità e risoluzione delle controversie, fornendo soluzioni legali innovative per le imprese di tutto il mondo.

MTN Hukuk

MTN Hukuk, ora parte di Eptalex, è un importante studio legale turco con una solida reputazione nei settori del diritto societario, fiscale e della risoluzione delle controversie. Con sede a Istanbul, lo studio offre servizi legali completi e adeguati alle esigenze di aziende e privati in Turchia.