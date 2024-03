Eredi Campidonico e Retitalia nella compravendita della rete di impianti di distribuzione di carburante. Gli studi coinvolti

Victoria Quarzo, Federico Caporizzi

L’azienda multiutility Eredi Campidonico S.p.A. ha ceduto la totalità delle quote di EC Rete, titolare di 22 impianti di distribuzione di carburante per autotrazione basati in Piemonte, a Retitalia S.p.A., una delle maggiori realtà del mercato italiano della vendita di carburanti.

L’operazione rientra nella strategia di Eredi Campidonico di focalizzare la propria attività sui servizi energetici a clientela residenziale e commerciale nel Nord-Ovest, mentre per Retitalia rappresenta un rafforzamento della propria rete distributiva nel Nord Italia.

Fondato a Torino nel 1927, il Gruppo Eredi Campidonico vanta una forte presenza in Piemonte e Liguria, dove opera nei servizi energetici, tra cui la fornitura di gas, energia elettrica e servizi di gestione del calore per clientela residenziale e commerciale, distribuzione di prodotti petroliferi in rete ed extra-rete e commercializzazione di oli lubrificanti.

Retitalia, fondata nel 2005 grazie all’iniziativa di diversi importanti operatori privati del settore petrolifero, è oggi presente sul mercato italiano con una rete di oltre 1.000 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito Eredi Campidonico con un team guidato dal co-managing partner Mario Santa Maria e composto dall’associate Victoria Quarzo e il trainee Abram Farina.

CMBP ha assistito Retitalia con un team composto dagli avvocati Walter Caporizzi e Federico Caporizzi.