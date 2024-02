Esenti dal pagamento IMU gli immobili destinati a finalità sociali e di interesse collettivo

Non pagano l’IMU gli immobili che di fatto risultano funzionali o meglio “strumentali” rispetto all’esercizio di attività di interesse sociale.

In particolare, il comma 71 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 – Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ha confermato in una norma interpretativa l’esenzione IMU per tutti gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali , di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica...