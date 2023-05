Europa in ordine sparso: il processo tributario resta una prassi nazionale di Sara Armella









La giustizia tributaria è al centro di un acceso dibattito, a pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma del processo tributario e in una fase di grandi cambiamenti che interessa anche altri Paesi europei. L’ultimo rapporto annuale del Mef evidenzia che il numero delle liti fiscali è costante nel tempo e che l’introduzione degli strumenti deflattivi ne ha soltanto in parte diminuito i volumi. Il medesimo dato viene registrato anche in Germania, Francia e Spagna.

Attualmente il contenzioso fiscale...