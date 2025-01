Eversheds Sutherland Assiste Azimut nell’operazione di finanziamento al gruppo di Ciro Paone

Alessandro Ciarmiello, Pasquale Bifulco

Lo studio legale Eversheds Sutherland ha assistito il Gruppo Azimut nell’operazione di finanziamento, erogato attraverso il fondo Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8 SCSp RAIF e altri fondi di private debt gestiti da Azimut Investments, al Gruppo Ciro Paone, proprietario dei prestigiosi marchi Kiton, Kired e Sartorio Napoli. Il finanziamento è stato garantito al 70% da SACE.

L’operazione, originata dalla divisione Azimut Direct, mira a supportare il piano di crescita del Gruppo Ciro Paone attraverso investimenti strategici, tra cui il potenziamento della logistica, l’apertura di nuovi negozi diretti e il rinnovo delle boutique esistenti, con un focus sulle linee di prodotto femminili e sull’esperienza cliente.

Eversheds Sutherland, con un team guidato dal partner Pasquale Bifulco (in foto), coadiuvato dal senior associate Alessandro Ciarmiello (in foto) ha fornito consulenza legale ad Azimut in tutte le fasi dell’operazione, dalla strutturazione iniziale fino alla definizione degli accordi di finanziamento e garanzia.