Eversheds Sutherland cresce nel Real Estate con l’ingresso dell’avvocato Benedetta Amisano

Benedetta Amisano

Eversheds Sutherland annuncia l’ingresso, a partire dal 1° marzo, dell’avvocato Benedetta Amisano in qualità di partner, Head of Real Estate per l’Italia, insieme agli avvocati Roberto De Acetis e Gabriela Vokrri.

L’avvocato Amisano vanta una comprovata esperienza, maturata in quasi 30 anni di attività, nel diritto immobiliare, alberghiero, e diritto societario.

Benedetta assiste numerosi investitori (italiani, stranieri, pubblici e privati), developers, banche d’affari e società quotate interessate a valorizzare il patrimonio immobiliare in Italia. In particolar modo, assiste clienti italiani e stranieri nelle fasi di costituzione, di investimento, di gestione e di dismissione degli asset immobiliari. Inoltre Benedetta fornisce consulenza negli aspetti relativi alle acquisizioni di beni immobili, con particolare riferimento alle garanzie ad essi connessi, alla predisposizione, valutazione e risoluzione di contratti di joint venture, appalti, asset management e property management connessi allo sviluppo di progetti immobiliari.

L’avvocato ricopre inoltre la carica di Vicepresidente di AREL, Associazione Real Estate Ladies, di cui è stata socia fondatrice.

“Siamo particolarmente soddisfatti che l’avvocato Amisano, professionista riconosciuta dalla comunità legale tra i massimi esperti del settore, sia entrata a far parte della squadra di Eversheds – afferma il comitato esecutivo dello Studio – il suo ingresso si inserisce, infatti, nel percorso di consolidamento della nostra practice Real Estate, che è in continua espansione e che richiede sempre più competenze mirate.”

James Trafford, Co-Head Global Real Estate di Eversheds Sutherland, afferma “I nostri clienti si pongono come obiettivo quello di consolidarsi ed espandersi sempre di più nel mercato italiano. Siamo lieti che Benedetta abbia scelto di unirsi al nostro team in quanto il suo ingresso ci supporterà nella crescita della practice in linea con un territorio in continuo sviluppo.”

Al suo ingresso l’avvocato Amisano ha commentato “sono molto felice di entrare a far parte di Eversheds e contribuire alla crescita e al posizionamento dello studio, ampliando e consolidando l’offerta, in ambito real estate, per i nostri clienti italiani e internazionali.”

Con l’ingresso dell’avvocato Amisano, il numero dei soci di Eversheds Sutherland cresce a 26 professionisti.