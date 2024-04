Eversheds Sutherland e Legance nel rifinanziamento di sei immobili per Colliers Global Investors Italy

Daniela Viaggio, Emanuele Espositi

Eversheds Sutherland e Legance Avvocati Associati hanno assistito, rispettivamente, Colliers Global Investors Italy SGR, per conto del Fondo Antirion Global – Comparto Core, in qualità di beneficiario, e ING Bank, Succursale di Milano, Bayern LB e BNP Paribas SA Succursale Italia in qualità di Bookrunners, MLAs, finanziatori e green coordinators, nel finanziamento ipotecario a medio lungo termine volto a rifinanziare parte dell’indebitamento esistente del Fondo Antirion Global - Comparto Core in relazione ad un portafoglio immobiliare composto da sei immobili, per un importo complessivo pari a € 356.000.000.

Il finanziamento è stato strutturato come un green loan sulla base dei Green Loan Principles delineati dalla Loan Market Association e alcuni immobili sono stati considerati idonei ai fini della EU Taxonomy.

Eversheds Sutherland ha assistito Colliers Global Investors Italy con un team guidato e coordinato dal Partner Daniela Viaggio (in foto) e composto dal Senior Associate Ignazio d’Andria e dall’Associate Antonio Muscarà.

Legance ha assistito ING Bank, Succursale di Milano, Bayern LB e BNP Paribas SA Succursale Italia con un team composto dal socio Emanuele Espositi (in foto), dalla counsel Francesca Tirrito, dal managing associate Edoardo Romani e dall’associate Clelia Serafino. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Melania Giorgio. L’attività di due diligence legale è stata condotta dalla senior counsel Alessandra Palatini e dall’associate Angela Maiuri.

Gli adempimenti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Monica De Paoli dello studio Milano Notai.