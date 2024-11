Eversheds Sutherland nel finanziamento da 20 milioni di euro della Banca Europea per gli investimenti a Bedimensional S.p.A.

Lorenzo Fratantoni, Umberto Mauro

Eversheds Sutherland ha assistito BeDimensional S.p.A. – scaleup italiana che produce “grafene a pochi strati atomici” e altri cristalli bidimensionali nell’operazione di venture debt financing di Euro 20 milioni con la BEI (Banca Europea per gli Investimenti). Il finanziamento venture debt consentirà a BeDimensional, nata come spin-off dei Graphene Labs dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, di costruire un secondo impianto capace, insieme a quello appena inaugurato, di decuplicare la capacità produttiva e di affermarsi, così, come leader nella produzione degli innovativi cristalli bidimensionali. Il finanziamento BEI è stato concesso nell’ambito del programma di investimenti dell’Unione Europea InvestEU.

BeDimensional è stata assistita da Eversheds Sutherland con un team composto dal partner Lorenzo Fratantoni, responsabile della practice start-up e Pmi innovative, e da Umberto Mauro, partner del dipartimento di diritto bancario e finanziario, coadiuvati dall’associate Rosario Airò Farulla.

L’operazione di venture debt è stata annunciata a Genova dal CEO di BeDimensional Vittorio Pellegrini e dalla Vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti in occasione dell’inaugurazione del nuovo sito produttivo della società.