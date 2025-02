EY SLT con Babnco BPM nella ristrutturazione della nuova maxi cartolarizzazione SMEs

Carlo Lichino

EY Studio Legale Tributario ha assistito Banco BPM come arranger ed investitore nella conclusione della ristrutturazione della cartolarizzazione “Sts” di crediti derivanti da finanziamenti a piccole e medie imprese già conclusa nell’aprile 2022, che ha previsto la cessione ai sensi della Legge 130/99 di un’ulteriore tranche di crediti e l’emissione di nuove classi di titoli per un valore complessivo dell’operazione di Euro 5,5 miliardi di nominale. L’operazione è stata strutturata al fine di poter mantentere la qualifica STS ai sensi del Regolamento UE 2017/2402 con l’emissione di una nuova serie di titoli a ricorso limitato, quotati per la parte senior presso Borsa Italiana e strutturati al fine di costituire garanzia per il programma di operazioni di politica monetaria di Banco BPM presso la Banca Centrale Europea.

EY SLT ha assistito Banco BPM per tutti gli aspetti legali e fiscali con un team guidato dal partner Carlo Lichino (nella foto), responsabile dell’area cartolarizzazioni e finanza strutturata, coadiuvato dalle associate Camilla Capaldo, Benedetta Bettiol e dal trainee Cosimo Damiano Spennato, unitamente al partner Giancarlo Tardio e dal senior manager Lorenzo Mangiulli per gli aspetti di diritto fiscale, in coordinamento con il team legal interno di Banco BPM, guidato da Maria Teresa Guerra, responsabile della funzione Finanza Legale della banca.