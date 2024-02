FDL Studio Legale e Tributario apre il desk Europa Orientale con l’ingresso del nuovo Of Counsel Zoya Ilyenka

Zoya Ilyenka

FDL Studio Legale e Tributario annuncia l’entrata dell’Avv. Zoya Ilyenka come nuovo Of Counsel dello studio. Con il nuovo ingresso lo studio va a rafforzare ulteriormente il proprio profilo internazionale con la creazione di un vero e proprio Desk dedicato ai clienti dell’Europa Orientale.

Zoya Ilyenka è founding partner dello studio legale North Legal S.L.P. di Barcellona e vanta oltre 10 anni di esperienza. È specializzata in investimenti esteri in Spagna e in contenziosi transfrontalieri. Ha una vasta esperienza nella creazione e nel supporto di progetti di investimento e di nuove società a partecipazione straniera in Spagna. Zoya ha assistito importanti clienti internazionali ad entrare nel mercato spagnolo, assistendoli nella scelta della migliore struttura societaria, la pianificazione fiscale ed in tutti gli aspetti legali, incluso M&A e Joint Venture. Grazie alla sua conoscenza della lingua italiana, assiste ed accompagna clienti italiani nell’avvio e nella gestione del loro business in Spagna e assiste imprese spagnole che desiderano operare in Italia. Zoya partecipa regolarmente come speaker e moderatrice a conferenze internazionali ed è membro attivo IBA, dove ha ricoperto diverse posizioni di leadership nel Law Firm Management Committee.

Grazie alla sua conoscenza dei mercati dell’Europa dell’Est e delle lingue della CSI, Zoya dirige il Desk Europa Orientale dello studio, accompagnando i clienti dell’Est Europa nello stabilimento delle loro attività in Italia, oltre ad assistere i clienti italiani che desiderano stabilirsi in quella regione.

Con l’arrivo del nuovo Of Counsel il numero dei professionisti nello studio di Milano arriva a circa 26. FDL si rafforza ulteriormente in campo internazionale già da tempo presidiato grazie all’appartenenza al network Alliuris, del quale lo studio è tra i soci fondatori e che l’anno passato ha festeggiato i 20 anni di attività, e al network Primerus.