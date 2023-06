Federico Loizzo nuovo Partner di Deloitte Legal

All'attività professionale Federico affinanca l'impegno accademico, collaborando stabilmente alla Cattedra di Diritto Societario e al Master in Business & Company Law presso la LUISS Guido Carli.









Deloitte Legal annuncia l'ingresso di Federico Loizzo (nella foto) quale partner nel dipartimento di Corporate M&A della sede di Roma.

Federico vanta una significativa e consolidata esperienza in materia di fusioni e acquisizioni, corporate finance e private equity, nonché su tematiche attinenti il diritto dei mercati finanziari e di corporate governance, assistendo primari investitori italiani e stranieri, gruppi industriali nazionali e internazionali, fondi di private equity e società quotate. Presta, inoltre, assistenza in via continuativa a clienti privati nella riorganizzazione di società e patrimoni in contesti di passaggio generazionale, governance, imprese di famiglia.

Prima del suo ingresso in Deloitte Legal, Federico è stato partner di Gianni & Origoni e in precedenza di Lombardi Molinari Segni e Labruna Mazziotti Segni.

"Siamo felici di dare il benvenuto a Federico nel nostro Studio. Il suo ingresso nella sede di Roma - dichiara Carlo Gagliardi – dimostra la crescente capacità dello Studio di attrarre i migliori talenti del mercato legale, interessati a giocare un ruolo primario nel processo di trasformazione della professione attualmente in atto. L'ingresso di Federico segna un ulteriore importante rafforzamento dello Studio in ambito M&A e un consolidamento della sede di Roma, guidata da Barbara Pontecorvo".

Giorgio Mariani, Partner e Head of Corporate M&A Deloitte Legal, sottolinea che l'ingresso di Federico Loizzo "rappresenta un prestigioso e ulteriore rafforzamento del nostro Studio, con l'obiettivo di consolidare e sviluppare il dipartimento di Corporate M&A della sede di Roma e di prestare la migliore assistenza ai clienti su tutto il territorio".