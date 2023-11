Finanziamento garantito dall’abitazione, il giudice deve valutare se la scadenza anticipata è clausola abusiva

Il controllo giurisdizionale dell’eventuale carattere abusivo della clausola deve comprendere la verifica della sua proporzionalità

Per valutare se la clausola di un contratto di credito al consumo garantito dall’abitazione familiare è abusiva il giudice deve valutare la proporzionalità tra la facoltà del professionista di esigere il rimborso dell’intero prestito e la gravità dell’inadempimento da parte del consumatore. Lo ha stabilito la Corte di giustizia con la sentenza depositata oggi nella causa C-598/21.



La vicenda

In Slovacchia, una banca ha concesso a due clienti un credito al consumo, rimborsabile su un periodo di 20 anni e i clienti hanno offerto in garanzia la loro abitazione familiare. Dopo un ritardo di pagamento di tre mesi per un importo di circa 1000 euro avvenuto durante il primo anno del contratto, la banca ha fatto valere una clausola di scadenza anticipata del termine che prevede di richiedere il rimborso anticipato della totalità del saldo restante dovuto e di avviare la vendita all’asta stragiudiziale dell’abitazione familiare.

I clienti hanno adito il giudice slovacco per sospendere tale vendita all’asta che, secondo loro, viola i loro diritti di consumatori.

Il diritto slovacco consente di applicare la clausola di scadenza anticipata del termine quando il debitore è in ritardo di tre mesi sui pagamenti e il creditore ha rispettato un termine di preavviso supplementare di 15 giorni. I giudici non hanno l’obbligo di controllare la proporzionalità di tale clausola in funzione della gravità della violazione degli obblighi del consumatore rispetto all’importo e alla durata del credito. Il giudice slovacco chiede pertanto alla Corte di giustizia se un controllo giurisdizionale di questo tipo sia compatibile con il diritto dell’Unione.



La risposta della Corte di giustizia

La Corte risponde che la clausola di scadenza anticipata in esame rientra nell’ambito di applicazione della direttiva sulle clausole abusive e dunque il controllo giurisdizionale dell’eventuale carattere abusivo della clausola deve comprendere la verifica della sua proporzionalità. Inoltre va esaminata l’entità dell’inadempimento, considerando in particolare l’importo delle rate che non sono state onorate rispetto alla somma totale del credito e alla durata del contratto e soprattutto delle conseguenze derivanti dall’espulsione del debitore e della sua famiglia dall’abitazione che costituisce la loro residenza principale, poiché il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale. Secondo i giudici di Lussemburgo se alla fine il giudice giunge alla conclusione che la clausola è abusiva, deve disapplicarla.