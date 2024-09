Finanziamento per l’acquisizione della maggioranza nel Guppo Cebat. Gli studi coinvolti Pemberton Asset Management ha sottoscritto l’accordo per il finanziamento dell’acquisizione della maggioranza nel gruppo Cebat specializzata nell’installazione di reti di utility e nei servizi di manutenzione per il potenziamento e l’ammodernamento delle reti elettriche, idriche e di telecomunicazione.