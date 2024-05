FIVELEX diventa FIVERS

Da oggi FIVELEX Studio Legale e Tributario modifica la propria denominazione in FIVERS Studio Legale e Tributario.

Nel 2014 lo Studio è partito con un marchio a forma di 5, che ospitava la colonna con i nomi dei fondatori e, in breve tempo, è diventato per tutti FIVELEX.

Il cambio di denominazione rientra in un percorso avviato sin dalla nascita dello Studio, 10 anni fa, e che si completa oggi: avere un nome che identifichi lo Studio in modo autonomo dai suoi soci e lo ponga al centro del progetto, un nome per tutte le persone che lo compongono, un nome che esprima un senso di appartenenza.

FIVERS è una squadra, unita da valori e obiettivi comuni.

FIVERS Studio Legale e Tributario

FIVERS è uno Studio legale e tributario indipendente italiano con sedi a Milano e a Roma. Fondato nel 2014, è oggi composto da 16 Soci ed un totale di circa 70 professionisti con diversi livelli di seniority e con significative esperienze maturate nel mercato dei servizi legali e fiscali, oltre a 3 Of Counsel di primario standing. FIVERS assiste clienti italiani ed internazionali nei propri ambiti di competenza, offrendo expertise consolidate e fortemente sinergiche tra loro.