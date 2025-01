FIVERS nell’investimento strategico di Levante Capital in Hiro Robotics FIVERS Studio Legale e Tributario ha assistito Levante Capital, fondo di investimento dedicato a soluzioni industriali sostenibili con particolare attenzione al potenziale di crescita nei mercati asiatici, nel round di investimento strategico in Hiro Robotics S.r.l., azienda genovese specializzata in sistemi automatizzati innovativi per lo smontaggio e il trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici (c.d. e-waste).