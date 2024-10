Foglia & Partners, A&O Shearman e Deloitte insieme a Seven2 nell’acquisizione del gruppo Fulgard

Giuliano Foglia, Matteo Carfagnini, Emanuele Gentile, Carolina Castelli e Marco Murino

Foglia & Partners, A&O Shearman e Deloitte hanno assistito Seven2 - fondo europeo di private equity - nell’acquisizione del gruppo Fulgard, attore del mercato italiano della sicurezza sul lavoro, dal fondo di investimento europeo indipendente Argos Wityu. Quest’ultimo, negli scorsi mesi, aveva riunito alcune aziende specializzate nella sicurezza dei lavoratori e delle imprese, a partire dalla vicentina Sicura, per creare il gruppo battezzato poi come Fulgard.

Foglia & Partners ha curato i profili fiscali dell’operazione con un team guidato dai Partner Giuliano Foglia e Matteo Carfagnini e composto da Emanuele Gentile, Carolina Castelli e Marco Murino.

A&O Shearman ha seguito gli aspetti legali dell’operazione con un team guidato dal Partner Paolo Nastasi e composto dalla Senior Associate Francesca Croci e dall’Associate Matteo Bortolamai.

Deloitte ha curato gli aspetti di financial due diligence.

Mediobanca ha agito in qualità di financial advisor del fondo Seven2, con un team composto da Stefano Cappello, Luca Mangiagalli, Vincenzo Scotto di Frega e Michele Faustini.

Argos Wityu è stato assistito da DC Advisory, Boston Consulting Group per la vendor due diligence strategy; da Giovannelli e Associati per gli aspetti legali, da PwC per la financial vendor due diligence, da WST per la tax vendor due diligence e da Gilberti Triscornia e Associati per il legal management’s side.