Foglia & Partners prosegue il suo percorso di crescita

Duccio Casciani

Foglia & Partners, boutique indipendente specializzata nella consulenza in tutti i principali ambiti del diritto tributario domestico e internazionale, amplia la propria presenza sul mercato nazionale e apre una nuova sede a Firenze.

I nuovi uffici del capoluogo toscano – situati nel pieno centro storico della città, in via Maggio, 7 – vanno ad aggiungersi alle due sedi di Roma e Milano, portando complessivamente a quasi 30 il numero dei professionisti, tra Avvocati e Dottori Commercialisti, con 4 Partner.

L’apertura dei nuovi uffici fiorentini si inserisce nella strategia di ulteriore crescita di Foglia & Partners per presidiare sempre più in profondità tutte le aree del diritto tributario, così da fornire un’assistenza maggiormente ravvicinata ai propri clienti ubicati in Toscana e nel centro Italia.

La sede fiorentina, inoltre, avrà anche un importante focus nella consulenza e nel supporto alla gestione dei grandi patrimoni, con una particolare attenzione ai neo-residenti esteri che rientrano nel regime fiscale della normativa 24-bis, la tassazione forfettaria sui redditi di fonte estera pari a 100.000 euro all’anno per un periodo massimo di 15 anni. Questo regime fiscale agevolativo, in vigore in Italia dal 2017, pone il Paese in una posizione di grande attrattività per il nuovo ingresso di grandi patrimoni, soprattutto dopo la decisione del Regno Unito di abolire, a partire dall’aprile 2025, il regime dei “res-non-dom”, che verosimilmente porterà investitori, azionisti e top manager a riconsiderare anche le geografie individuali e trasferirsi in altre giurisdizioni. L’Italia – non solo Milano, ma anche mete come la città di Firenze e il territorio toscano – si colloca certamente in cima alla lista dei Paesi europei potenzialmente elegibili per questo tipo di patrimoni con esigenze di gestione complesse.

La sede di Firenze sarà guidata dall’avvocato Duccio Casciani, Partner di Foglia & Partners dal 2016, fiorentino, specializzato in diritto tributario, con una consolidata esperienza nel contenzioso e nella consulenza in numerosi ambiti del diritto tributario.

“Con l’apertura della sede di Firenze proseguiamo nella nostra strategia di espansione e consolidamento sul territorio, per poter essere sempre più vicini ai nostri clienti e alle loro esigenze. La nostra forte specializzazione nella fiscalità e le potenzialità che il territorio toscano offre ai grandi patrimoni fanno di Firenze una meta molto importante per lo Studio, per posizionarci ulteriormente come partner di elezione per tutti quei soggetti – come imprenditori, aziende, istituzioni finanziarie – che necessitano di una consulenza mirata e “su misura””, sottolinea Giuliano Foglia, Managing Partner e Fondatore di Foglia & Partners.

“Firenze si sta rivelando una meta molto dinamica e attrattiva. Un contesto che ci permette di offrire, a chi lo vive quotidianamente e a tutti coloro che lo scelgono come approdo, una consulenza a 360 gradi non solo in ambito tributario – da sempre nostra specializzazione di riferimento – ma anche in altri ambiti giuridici, come l’assistenza nelle pratiche di immigrazione per i nuovi residenti e nell’ambito di investimenti nel territorio italiano; inoltre, grazie al supporto di nostri partener, potremo fornire anche un supporto per più contingenti esigenze, come ad esempio, nella ricerca della casa o della scuola per i figli”, aggiunge Duccio Casciani, Partner di Foglia & Partners e responsabile della sede di Firenze.