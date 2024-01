Formazione obbligatoria, Cassa forense rilascia nuovi corsi gratuiti on line

Si arricchisce di nuovi corsi la piattaforma e-learning (FAD) di Cassa forense che consente di acquisire crediti formativi sia deontologici sia ordinari in modalità on line totalmente gratuita e fruibile h24 mediante PC, tablet e smartphone. Chi avrà seguito le lezioni, al termine otterrà un attestato che riporta i crediti formativi maturati, stabiliti nel numero di uno per ogni video della durata di circa un’ora.

Dalla settimana prossima dunque verrà caricato un nuovo corso, articolato in 10 incontri di un’ora, sul Dlgs 231/2001 in materia di responsabilità degli enti a cui i legali potranno accedere cliccando sulla Piattaforme Web e selezionando “FAD”. Il corso on line ripropone quello realizzato in presenza presso l’Auditorium di Cassa Forense. Tra gli argomenti trattati figurano: la mappatura dei rischi; l’individuazione dei presìdi; la predisposizione di un Modello Organizzativo Preventivo; la formazione ex Dlgs 231/2001, organismo di vigilanza e sui profili processuali della difesa dell’ente.

Dal 16 dicembre scorso sono invece fruibili il corso dedicato ai “Neo iscritti Cassa e Donne Avvocato”, e un altro video corso “Comunicazione, Contatti Cassa, Polizza e convenzioni”. Corsi che dunque si aggiungo a quelli già presenti sul sito, e cioè: Sistema previdenziale e Organi; Iscrizione e Mod. 5; I contributi; Sistema sanzionatorio; Le prestazioni previdenziali; Istituti particolari; Le prestazioni assistenziali. Negli ultimi tre mesi del 2023 i corsi sono stati seguiti da più di 20.000 legali.

Ricordiamo il Consiglio nazionale forense a metà dicembre 2023, che ha la responsabilità sull’obbligo formativo degli avvocati, il 14 dicembre scorso ha deliberato le regole per la formazione continua del 2024. In particolare, il Cnf ha previsto che l’anno solare - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 - non sarà conteggiato ai fini del triennio formativo; e che ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo attraverso il conseguimento di minimo 15 crediti formativi (di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e 12 nelle materie ordinarie). Tali crediti potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.

La procedura di iscrizione alla piattaforma si compone di tre passaggi: dal sito cassaforense.it selezionare la voce di menu “FAD”; il sistema chiede di dichiarare se: si è già iscritti alla piattaforma; non si è ancora iscritti alla piattaforma. Rispondendo “SI”, si verrà automaticamente reindirizzati all’home page del portale F.A.D. ed effettuare la login; rispondendo “NO”, inizierà la procedura di accreditamento. Si dovrà dunque inserire il codice meccanografico e il codice fiscale per verificare la corretta iscrizione alla Cassa. Dopodichè scatta il reindirizzamento sulla piattaforma F.A.D dove si indicherà l’iscrizione Albo ed un indirizzo e-mail dove ricevere username e password.