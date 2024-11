Freshfields e Dentons nel rifinanziamento del portafoglio immobiliare di Castello SGR

Francesco Lombardo

Freshfields ha assistito Castello SGR, in qualità di società di gestione del fondo di investimento immobiliare Star, nel rifinanziamento del portafoglio immobiliare dello stesso, composto da vari hotel sul territorio italiano. Il finanziamento, di importo complessivo pari a 170 milioni di euro, è stato concesso da un pool di istituti bancari assistito dallo studio legale Dentons.

Il team multidisciplinare di Freshfields è stato coordinato dal managing partner Francesco Lombardo, unitamente al senior associate Andrea Giaretta e a Costanza Avara. Il counsel Nicola Franceschina e l’associate Emanuele Cossa, coadiuvati da Alberto Biondo, si sono occupati degli aspetti di diritto immobiliare. Il senior associate Giulio Politi con l’associate Domitilla D’Ambra hanno curato gli aspetti corporate, mentre i profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Toni Marciante, da Costanza Cascone, senior associate e da Giuseppe Brero, associate.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare coordinato dal partner Pierandrea Bonali, coadiuvato dalla counsel Antida Cutuli e dalla trainee Giulia Bellantoni, per gli aspetti relativi al finanziamento; dal partner Jacopo Brambilla Sica, insieme al senior associate Luciano Niedda e alla trainee Laura Armellotti, per gli aspetti edilizio-urbanistici; dal partner Andrea Fiorelli, con il senior counsel Matteo Chinaglia, per i profili fiscali; dal managing counsel Alessandro Gnoato, con l’associate Sebastiano Berto e il trainee Giorgio Mazzocca, per gli aspetti real estate.