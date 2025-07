G Square Healthcare acquisisce G-21. Legance e Pirola Pennuto Zei & Associati gli advisor

Walter Campagna, Walter Campagna, Francesca de Fraja Frangipane, Ottavio Sangiorgio

Legance ha assistito G Square Healthcare Private Equity LLP nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di G-21 S.r.l., società specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di applicazioni e tecnologie realizzate usando biomateriali per procedure ortopediche e della colonna vertebrale.

Il team di Legance – sotto la supervisione del senior partner Filippo Troisi – è stato guidato dal socio Lorenzo Gentiloni Silveri, con il supporto del managing associate Walter Campagna e di un team composto dalla senior associate Matilde Finucci e dagli associate Michele Setaro e Benedetta Frizzi per gli aspetti corporate, dal socio Marco D’Agostini e dal senior associate Francesco Venturi per le tematiche giuslavoristiche, nonché dal socio Valerio Mosca, affiancato dalle associate Martina Menga e Lisa Dodaro per i profili legati alla normativa golden power e dall’associate Marco Lucchetti per i profili healthcare.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito i venditori con un team guidato dalla partner Francesca de Fraja Frangipane per i profili corporate, coadiuvata dall’associate partner Ottavio Sangiorgio per gli aspetti giuslavoristici.

Infine, gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo studio notarile Marchetti, con un team composto dal notaio Carlo Marchetti, coadiuvato da Pietro Bosco.