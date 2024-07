Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con Edison nell’ingresso in un progetto eolico offshore flottante in Italia

Ludovico Maggi

Edison SpA, assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, ha sottoscritto con Blunova SpA (Gruppo Carlo Maresca), primaria società attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonte rinnovabile, un accordo per lo sviluppo congiunto di un progetto eolico offshore flottante in Italia. In base all’accordo, Edison entra in Wind Energy Pozzallo Srl acquisendo una quota del 50% del capitale sociale.

Wind Energy Pozzallo è titolare di un progetto per lo sviluppo di un parco eolico offshore flottante per una potenza installata pari a 975 MW al largo di Pozzallo in Sicilia, a oltre 25 km dalla costa, attualmente in fase di autorizzazione presso il MASE.

Gatti Pavesi Binchi Ludovici ha prestato assistenza a Edison con un team composto dall’equity partner Stefano Valerio e dall’associate Gianludovico Maggi, con il supporto di Anselmo Mazzolari.

Il team legale di Edison che ha seguito l’operazione è stato guidato dagli Avvocati Laura Buzzi, Vincenzo di Ferdinando e Rossana Zilla.

Il Gruppo Blunova S.p.A. è stato assistito dallo Studio Legale Di Cecco con il name partner avv. prof. Giustino Di Cecco e il partner avv. Mary Moramarco e dall’avv. Luca de Matteis dello Studio Legale de Matteis.

Il team legale del Gruppo Blunova S.p.A che ha seguito l’operazione è stato guidato dal general counsel avv. Dario Barbetta.