Gdpr, interesse commerciale legittimo se lecito e bilanciato

La Corte di giustizia UE, con la sentenza nella causa C-621/22 dello scorso 4 ottobre, è nuovamente intervenuta per chiarire l’esatta interpretazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (UE) a fronte di letture non sempre coerenti da parte delle autorità nazionali. In questa occasione, la Corte ha potuto prendere la parola sulla prassi dell’autorità di protezione dati olandese, l’Autoriteit Persoonsgegevens, rispetto all’interpretazione della base giuridica del trattamento...

