Giambrone & Partners apre a Shanghai la sua prima sede in Cina

Gabriele Giambrone, Giovanni Patti, Matteo Cicero

Giambrone & Partners, affermato studio legale internazionale, annuncia l’apertura della sua prima sede in Cina, nello Xuhui District di Shanghai. Un’espansione che rappresenta un passo strategico nella crescita internazionale dello Studio, con l’obiettivo di aggiungere ai propri servizi - già erogati attraverso i suoi 19 uffici internazionali - un supporto legale di eccellenza alle imprese e agli investitori attivi sul mercato cinese e asiatico.

L’apertura della nuova sede è stata fortemente voluta dal Managing Partner, Gabriele Giambrone, che racconta: “L’ingresso nel mercato cinese rappresenta una sfida stimolante e un’opportunità unica per rafforzare la nostra presenza globale. Siamo da anni un ponte sicuro tra l’Italia e l’Europa, e con larga parte del mondo, come Sudamerica, Russia e mondo arabo: oggi aggiungiamo un nuovo tassello con l’apertura in Cina, per favorire relazioni economiche e commerciali di sempre maggiore successo per i nostri clienti”.

Aggiunge Giovanni Patti, Partner della sede di Shanghai e Responsabile del China Desk dello Studio Giambrone & Partners: “L’apertura dei nuovi uffici rappresenta un momento cruciale per la nostra crescita internazionale e per i nostri clienti. Siamo determinati a offrire un supporto strategico e altamente qualificato per consentire alle aziende di affrontare con successo le sfide, non sempre facili, del mercato cinese. Il nostro impegno è garantire un ingresso sicuro e una gestione efficace delle attività in Cina, forti di un team di professionisti capaci di individuare le migliori soluzioni su misura per ogni cliente”.

La nuova sede di Shanghai sarà guidata da Matteo Cicero, che, in qualità di Resident partner, coordinerà un team di avvocati e commercialisti locali altamente qualificati. “La sede di Shanghai costituisce un importante tassello: mai come in Cina la presenza sul territorio è cruciale per interpretare le esigenze delle aziende e tradurle in soluzioni concrete ed efficaci” conclude.

I nuovi uffici avvieranno i lavori occupandosi di una serie di servizi, tra cui in primis l’assistenza per l’ingresso nel mercato cinese, la consulenza personalizzata e la contrattualistica internazionale specifica per quei mercati. Tra i temi più caldi richiesti dalla clientela, ci sono poi la tutela della proprietà intellettuale, la selezione di partner locali per lo sviluppo di joint venture e un supporto largo nel commercio e nella distribuzione di prodotti e servizi.

La nuova apertura rafforza il ruolo di Giambrone & Partners come punto di riferimento nel panorama legale per le imprese italiane operanti in tutto il mondo, per aiutarle ad affrontare sempre nuove sfide globali con professionalità, prossimità e una visione di lungo termine.

Ai servizi del China Desk offerti dalla nuova sede è stato dedicato un apposito sito, consultabile al seguente link: https://www.giambronechina.com/