Gianni & Origoni assiste CDP nell’accordo di garanzia per attivare 4,3 miliardi di finanziamenti a favore di 50.000 PMI

Jean-Daniel Regna-Gladin, Ivana Magistrelli, Fabio Dolce

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Cassa Depositi e Prestiti (CDP) nella sottoscrizione dell’accordo di garanzia con Mediocredito Centrale che renderà disponibili 4,3 miliardi di nuovi finanziamenti dal sistema bancario a 50.000 piccole e medie imprese con l’obiettivo di promuoverne la competitività e gli investimenti.

Nel dettaglio, grazie ai meccanismi di copertura attivati con il FEI, Cassa Depositi e Prestiti sarà in grado di concedere garanzie per 2,8 miliardi al Fondo di Garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A sua volta, il Fondo potrà fornire coperture su nuovi finanziamenti erogati dal sistema bancario per un ammontare complessivo che può superare i 4,3 miliardi destinati a circa 50.000 piccole e medie imprese. Si stima che tali risorse saranno ripartite come segue: circa 3 miliardi da dedicare alla competitività delle Pmi, più di 1 miliardo per il settore culturale e creativo e oltre 300 milioni per quello dell’istruzione.

CDP è stata assistita da GOP con un team guidato dai partner Giuseppe De Simone e Piergiorgio Picardi (in foto), coadiuvati dall’associate Luca Porcu.

Gli aspetti legali dell’operazione lato CDP sono stati curati dal team coordinato dall’avvocato Antonio Tamburrano, responsabile Legale Finanziamenti e Garanzie, dall’avvocato Maurizio Iaciofano, responsabile Legale Imprese, Infrastrutture e Istituzioni Finanziarie e dall’avvocato Gianmarco Minotti (in foto), responsabile Legale Istituzioni Finanziarie, e composto dall’avvocato Claudia Senatore e da Giulia Basso.