Gianni & Origoni e Parola Associati nell’acquisizione del 100% di EPQ da parte di Dolomiti Energia Holding

Lorenzo Parola, Paolo Brugnera, Andrea Coluzzi, Andrea Baccarin

Gianni & Origoni e Parola Associati hanno lavorato congiuntamente sia per predisposizione e negoziazione dell’accordo che per le fasi dell’operazione nell’acquisizione del 100% di EPQ da parte di Dolomiti Energia Holding.



L’operazione



L’operazione ha avuto ad oggetto l’acquisizione da parte di Dolomiti Energia Holding di tutte le quote di EPQ (società leader nel settore dell’energy management e della consulenza energetica) e di Dolomiti Transition Assets. Contestualmente alla firma degli accordi vincolanti si è perfezionato il closing avente ad oggetto la quota di Dolomiti Transition Assets; il closing avente ad oggetto la quota di EPQ è atteso nei primi giorni di gennaio 2024.



L’accordo fa seguito all’operazione di investimento mediante cui Dolomiti Energia Holding acquisiva nel 2021 una quota di minoranza di EPQ e costituiva Dolomiti Transition Assets per svolgere attività ancillari a quelle di EPQ.



Gli studi legali



Il team di Parola Associati che ha assistito i venditori nella predisposizione e negoziazione dell’accordo di accelerazione e del patto di stabilità è stato composto dal Managing Partner Lorenzo Parola, dal Partner Andrea Coluzzi e dall’associate Federica Re.



Il team legale di Gianni & Origoni che ha assistito Dolomiti Energia Holding in tutte le fasi dell’operazione è stato composto dal Partner Paolo Brugnera e dagli associate Andrea Baccarin e Giovanni Arquilla.