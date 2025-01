Gianni & Origoni punta sulla fiscalità della crisi con l’ingresso di Giulio Andreani

Giulio Andreani

Lo Studio legale internazionale Gianni & Origoni è lieto di annunciare l’ingresso di Giulio Andreani in qualità di Socio nel dipartimento di Diritto Tributario. Insieme con Andreani entrano a far parte di GOP, con il ruolo di Senior Counsel, Angelo Tubelli, Erika Andreani e Valeria Andreani, tutti specializzati nella fiscalità delle ristrutturazioni e nel contenzioso tributario.

Andreani è un esperto di fiscalità della crisi d’impresa, di contenzioso tributario e della fiscalità del distressed M&A e ha curato le più complesse e innovative transazioni fiscali attuate in Italia nell’ambito di operazioni di ristrutturazione dei debiti e di distressed M&A.

Ha diretto per anni il Master di diritto tributario dell’Università Luiss e quello della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. È autore o co-autore di circa trecento articoli pubblicati nelle principali riviste del settore nonché di più di venti monografie specialistiche, tra le quali “Crisi e ristrutturazione del debito”, “La transazione fiscale” e il “Commentario del Testo Unico delle imposte sui redditi”.

Con l’ingresso di Andreani e del suo team, GOP rafforza ulteriormente la storica practice fiscale, potenziando il settore della fiscalità della crisi d’impresa con uno dei massimi esperti nel comparto e integrando la gamma di servizi offerti nel campo della ristrutturazione d’impresa.

Fabio Chiarenza, responsabile del dipartimento Diritto Tributario dello Studio, ha commentato: “Siamo molto felici di accogliere Giulio Andreani e il suo team. In GOP troveranno un ambiente in cui potranno esprimersi in piena sinergia con le nostre attività e le nostre competenze, moltiplicandone il successo”.

“Con l’arrivo dei nuovi colleghi cresciamo e continuiamo a rafforzare la nostra leadership, in linea con il nostro piano strategico che include anche l’integrazione delle migliori professionalità espresse dal mercato, a beneficio dei nostri clienti” ha aggiunto Giuseppe Velluto, Co-Managing Partner.

“Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso. Siamo certi che ci integreremo alla perfezione con i nostri nuovi colleghi di Gianni & Origoni formando insieme una squadra di eccellenza” ha dichiarato Giulio Andreani.