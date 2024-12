Gianni & Origoni con Sella e Cassa Depositi e Prestiti nell’emissione di un bond fino a Euro 8 milioni da parte della società cooperativa CAPA Cologna

Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito Sella Investment Banking e Cassa Depositi e Prestiti per l’emissione di un prestito obbligazionario unsecured in collocamento privato da parte di C.A.P.A. Cologna – Cooperativa Assistenza Produttori Agricoli, società attiva nelle attività di stoccaggio, essiccazione, conservazione e commercializzazione di prodotti utili per la coltivazione di grano tenero, grano duro, mais, orzo e soia.

L’emissione è stata deliberata da C.A.P.A. Cologna per un importo...