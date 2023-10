Giliberti Triscornia e Associati a fianco di Clessidra nell’ingresso nel capitale di OMA

Emilio Bettaglio e Davide Ferracin









Clessidra Capital Credit SGR, in qualità di gestore dei fondi CRF e CRF Parallel Fund, ha annunciato l’ingresso nel capitale di OMA, controllata dalla famiglia Pepe, società attiva nello stampaggio e nella lastratura di particolari in lamiera dedicati a produzioni di autovetture di alta gamma.



Giliberti Triscornia e Associati ha assistito Clessidra per tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team composto da Emilio Bettaglio (foto, a sinistra), Davide Ferracin (foto, a destra), Ilaria Di Pasquale e Emiliano Zanfei.



La famiglia Pepe e OMA sono stati assistiti dall’avv. Massimo Caruso.