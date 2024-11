Giliberti Triscornia con illimity Bank nel rilancio di Le Rive S.S. Società Agricola

Emilio Bettaglio, Davide Ferracin, Paolo Laghi

Le Rive di Bonato Andrea e Luigi S.s. Società Agricola, storica realtà vitivinicola attiva dal 1888, ha concluso con i propri creditori finanziari un accordo volto ad assicurare il rilancio industriale e finanziario, nel contesto di un accordo ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. c) del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, con l’erogazione di un finanziamento prededucibile ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lett. a) del Codice della Crisi e dell’Insolvenza da parte di illimity Bank S.p.A., che ha agito nell’operazione con un team composto dal director Nicolò Selva e dall’analyst Leonardo Bianchi.

Giliberti Triscornia e Associati, con un team composto da Emilio Bettaglio (foto a sinistra) e Davide Ferracin (foto al centro), ha assistito illimity Bank nelle negoziazioni e nella finalizzazione del set contrattuale relativo al finanziamento ed alle garanzie concesse dalla Società.

La Società è stata assistita, nella complessiva operazione, dagli avvocati Paolo Laghi (foto a destra) e Alberto Fantuzzi dello studio LS Laghi & Partners, in qualità di advisor legali, e da Alex Fattorini, Stefano Balbinot e Diego Tegoni di DGPA &Co S.p.A., in qualità di advisor finanziari.